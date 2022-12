Weihnachten im Hause Lamberg: Aus dem Tagebuch von Werndls Tochter

"Wir alle wurden reich beschenkt. Am 27. hatten wir einen Kinder-Christbaum, wo über 100 Kinder eine Jause und Gugelhupf, Kipfel, Lebezelte mitbekamen und 12 Kinder, 6 Buben und 6 Mädchen, wurden mit guten warmen Sachen von Kopf bis Fuß angezogen. Pinki und Bubi schauten zu und lauschten der Lieder, welche die Kinder sangen (...) Nun muß ich auch einmal erwähnen, was groß interessant, daß wir in Trautenfels schon eine elektrische Beleuchtung haben seit drei Jahren in allen unseren Zimmern und