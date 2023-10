Wehrgraben war schon öfter trocken: Früher wurde das Wasser "abgekehrt"

Industriedenkmal: Erste Zeugstätte in der Fabriksstraße, 1905

Gestern war Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei einem Lokalaugenschein bei dem geborstenen Sankt-Anna-Wehr in Steyr. Ein Bautrupp des Gewässerbezirkes Linz schüttete im Flussbett der Steyr mit dem Bagger Schottergeröll zu einem Damm auf, der das Wasser oberhalb des unterspülten Wehrs wieder in den Kanal des Wehrgrabens leitet. "Heute Abend kann der Wehrgraben wieder geflutet werden", kündigte Kaineder an.