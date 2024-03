Wegmayr vergab Weltcup-Gesamtsieg im letzten Rennen

Beim Weltcupfinale am Kärntner Nassfeld musste sich Leonhard Wegmayr im Riesentorlauf nur dem Tschechen Pacel Cihacek geschlagen geben. Im Super-G war er einmal mehr als bester Österreicher hinter Tagessieger Björn Walter aus der Schweiz und zwei Tschechen Vierter. Im Slalom, den neuerlich der Tscheche Cihacek gewann, schied Wegmayr bereits im ersten Durchgang knapp vor dem Ziel mit einer Topzeit aus. "Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen war es leider auch ein Startnummernrennen, das den bis dahin in der Gesamtwertung Führenden Wegmayr etwas benachteiligte", sagte die Steyrer Skibob-Legende Karl Mayrhofer in seiner Analyse nach den Rennen.

In der Weltcupgesamtwertung landete der Steyrer 27 Zähler hinter dem dreifachen Saisonsieger Cihacek auf Rang zwei. Für den Gesamtsieg hätte Wegmayr, der vor dem Saisonfinale noch in Führung gelegen war, im abschließenden Slalom "nur" vor Cihacek ins Ziel kommen müssen.

Bei den Damen landete Pia Zoister als diesmal jeweils nur zweitbeste Österreicherin im Riesentorlauf unmittelbar hinter der Niederösterreicherin Iris Lienhard auf Rang vier, im Super-G unmittelbar hinter der Steirerin Juliane Knauss auf Rang sechs. Viktoria Zoister wurde in diesen Rennen Neunte und Zehnte. Dafür gewann Viktoria das Zoister-Familienduell im Slalom. Sie wurde Fünfte, Pia Sechste. In der Endabrechnung ergab dies für Pia Zoister Rang drei hinter zwei Tschechinnen. Viktoria Zoister landete auf Rang elf.

