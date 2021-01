KIRCHDORF. Der Hilfe der armen Bevölkerung in Ländern des Südens steht auch während der Corona-Pandemie nichts im Wege. Geld überweisen im Gegenzug für einen Türaufkleber "C + M + B 2021" kann man auch bei der heurigen Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar. In der Pfarre Kirchdorf haben sich die Organisatoren aber etwas einfallen lassen, damit der Brauch nicht zum Erliegen kommt, während das Virus zum Jahreswechsel zum Lockdown zwingt.