"Wir werden alles in die Waagschale werfen und wollen einen Heimsieg feiern", sagte Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller noch vor der Saisonheimpremiere der Rot-Weißen gegen Schlusslicht Kapfenberg. Um es kurz zu machen: Es war nicht viel, was der SKV diesmal in die Waagschale zu werfen hatte. Die meist ideenlosen Steyrer waren den teils sehr körperbetont, aber auch deutlich flüssiger agierenden Steirern in eigentlich allen Belangen unterlegen.