"We Will Rock You" erhält in Amstetten Aufführungsrecht

Brian May, der zugängliche Gitarrist von "Queen", trank nach den Proben mit Matthias Simoner gerne ein Bier und zeigte dem Mostviertler, den er persönlich für die deutsche Uraufführung des Jukebox-Musicals "We Will Rock You" 2004 in Köln ausgewählt hatte, ein paar Riffs. Die Gitarre, die sich Simoner umschnallte, musste laut Vertrag ein Nachbau jener rustikalen E-Gitarre sein, die Mays Vater aus Kostengründen selbst für seinen Buben gebaut hatte. Des Sounds wegen durfte es keine Gibson und keine Fender sein.

Christian Frank, der musikalische Leiter des nunmehr auf "AVB Musical Sommer" umbenannten Fixtermins im rot-weiß-roten Musiktheater, hat längst mehr Freiheiten, darf nach fast einem Vierteljahrhundert seit der Premiere des Musicals in London an dem einen oder anderen Takt der Welthits von "Radio Gaga" bis zur Schlachtenbummlerhymne "We are the Champions" "behutsam und mit Respekt", wie er vorweg gleich einschränkt, etwas Gegenwart einfließen lassen.

Alex Melcher, der "Galileo" der Kölner Deutschfassung, der in einer gar nicht mehr so fernen Zukunft die Gegenwehr der "Bohemians" gegen einen Konzern-Moloch anführt, der Musikinstrumente verbietet und die Gehörgänge mit computergeneriertem Einheitsbrei verklebt, kehrt als "Buddy" abermals auf der Seite der Guten in die Pölzhalle zurück. Ana Milva Gomes wird eine schrecklich böse "Killer Queen" geben und Nicolas Tenerani den "Khashoggi" als die Ausgeburt eines Fieslings anlegen. "Das Böse lauert", sagt Intendant und Regisseur Alex Balga, "aber der Humor macht Mut dagegen."

Diesen Gedankengang dürften die bei 19 Shows erwarteten 21.800 Zuseher getrost auch auf die gegenwärtigen Social Media, Fake News und extremistische Herrschaftsfantasien anwenden, sagt Balga. Barbara Obermaier als "Scaramouche" und Sarah Zippusch als "Oz" werden die Ketten des widerwärtigen Machthabers im Stück mit aufmüpfiger Kreativität aufbrechen. Die Amstettner Stadtbetriebe (AVB) bieten dafür einen Produktionsetat von etwas mehr als einer Million Euro auf, Stadt und Land subventionieren es mit jeweils 200.000 Euro. Premiere ist am 17. Juli.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer