Wasserwehrleistungsbewerb: Feuerwehr-Duo aus Dietach holt Landestitel auf der Enns

Es war ein zweitägiges Spektakel auf der Enns, wie es Steyr selten gesehen hat: Insgesamt 927 Zillenbesatzungen von freiwilligen Feuerwehren aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark schwitzten in den Disziplinen Einer, Bronze und Silber in ihren Booten beim 61. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb im Kampf um die Titel.

Man müsse schon eine gewisse Portion Leidenswillen mitbringen, wenn man sich das antut, lautete vielerorts entlang der Bewerbsstrecke der Tenor der Zuschauer, berichtet der Steyrer Kommandant Gerhard Praxmarer. Es waren mehrere Tausend Schaulustige, die entlang des Ortskais, von Zwischenbrücken und der Rederbrücke aus diesen packenden Bewerb mitverfolgten. Dass die anspruchsvolle Strecke aufgrund der starken Strömung und der vielen Kehrwasserbereiche auf der Enns den Besatzungen alles abverlangte, war klar zu sehen: "Bei manchen forderte das Wasser seinen Tribut, was dazu führte, dass die Zille unfreiwillig und zu früh in Richtung Wasser verlassen wurde", sagt Praxmarer. Zum Glück seien alle unverletzt geblieben.

Teilnahme am Bundesbewerb

Als Titelverteidiger waren die Steyrer Martin Margelik und Erich Mekina an den Start gegangen. Diesmal reichte es für sie jedoch trotz Heimvorteil nur für Rang fünf. Dass der Landessieg dennoch im Bezirk Steyr blieb, lag an einer Dietacher Zillenbesatzung: Die Paarung Christoph Wallergraber und Josef Kammerhuber hatte in den vergangenen Tagen ebenfalls eifrig auf der Enns trainiert und setzte dies in einen deutlichen Erfolg im Elitebewerb Meisterklasse A Silber um. Unmittelbar dahinter landete mit Philip Schweiger und Markus Mekina aber ein Steyrer Duo.

Wallergraber gab sich mit diesem Erfolg alleine jedoch nicht zufrieden. Gemeinsam mit Kammerhuber holte er auch den Landessieg in Bronze Meister A und solo jenen im Einer Meister A.

Stockerlplätze als jeweils Zweite gab es zudem für Erich Mekina (Steyr; Einer Meister B) und das Garstner Duo Andreas Aschauer und Bernhard Nagl (Bronze Allgemeine Klasse A).

In der Mannschaftswertung ging der Titel an die Feuerwehr Dietach vor dem Heimteam aus Steyr, womit sich beide für den Bundesbewerb in der Steiermark qualifizierten. Praxmarer: "Martin Margelik und Erich Mekina dürfen damit in den Klassen Bronze Meister A und Silber Meister A sowie Martin Margelik und Erich Mekina in der Klasse Einer an den Start gehen und sich mit den besten Zillenfahrern Österreichs messen."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner