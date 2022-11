Wasserbauer gewann mit Innovationen in Wels und Hannover zwei Mal Gold

Modernste automatisierte Fütterungssysteme in der Rinderhaltung sind die Kernkompetenz der 1986 gegründeten Firma Wasserbauer. Nun sind die 80 Mitarbeiter, die in Waldneukirchen bei einem Umsatz von 14 Millionen Euro einen Exportanteil von 80 Prozent erzielen, aber fremdgegangen: Sie haben einen Abstecher in die Welt der Reinigungstechnik unternommen.