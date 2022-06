Wasser könnte über Wochen hinaus ungenießbar sein

Bewohner riefen am vergangenen Montag nach dem langen Wochenende nach dem Fronleichnamstag am Gemeindeamt von Aschach/Steyr an. Das Wasser, so meldeten sie, habe einen Stich und schmecke nach Chemielabor. Mitteilungen, dass das Wasser aus der Ortsleitung einen blechernen Nachgeschmack habe, verbreiteten sich in sozialen Foren des Internets.