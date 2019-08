Ein kapitaler Hirsch, ganz offensichtlich von einem Wilderer erlegt, ist es, der Kommissar Leopold Brandner ins westliche Mostviertel zurückkehren lässt. Als bald danach auch Menschen ermordet werden, gewinnen seine Ermittlungen zusehends an Brisanz. Außerdem: Brandner bekommt es mit alten Bekannten zu tun – mit den Mitgliedern der Familie Schuster, die in Waidhofen Schuhe produziert und nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt kommt ...