Was kommt im Jahr 2050 auf den Tisch?

Die neue Ausstellung im Museum Arbeitswelt (MAW) mit dem Titel "Future Food" wartet auf die ersten Besucher: Die Schau beginnt und endet in einem typischen Festzelt bei Grillhendl und Bier, allerdings im Jahr 2050 und hoffentlich ohne böses Erwachen und Kopfweh, sondern mit vielen Einblicken zum Thema Nahrungsmittel und deren Produktion heute und morgen. Die Ausstellung wurde im Deutschen Hygienemuseum in Dresden konzipiert und ist in Österreich nur in Steyr zu sehen.