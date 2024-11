Was ein UNESCO-Kulturerbe mit rund drei Millionen Legoteilen zu tun hat

Im Zeichen der traditionellen Loahmmandel, die von der UNESCO im vergangenen Jahr zum "Immateriellen Kulturerbe" erklärt wurden, steht heuer die Ausstellung "Faszination Krippe" in der Prälatur des ehemaligen Stiftes Garsten. Zu sehen ist die Krippenschau, die seit 45 Jahren Bestandteil des Garstner Advents ist, am Samstag, 30. November, Sonntag, 1. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr.