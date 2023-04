Warum Radikalisierung ein Massenphänomen ist

Pandemie, Kriege und gesellschaftspolitische Umwälzungen: Radikalisierung ist zum Massenphänomen geworden und rekrutiert Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Julia Ebner hat dieses Phänomen untersucht. Am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr präsentiert die Wissenschafterin und Extremismusexpertin ihr neues Buch im Museum Arbeitswelt.

Noch vor wenigen Jahren zielten Extremisten auf den Rand, auf Einzelgänger und weit Abgetriebene. Julia Ebner forschte und recherchierte viele Jahre in diesem Bereich, publizierte und beriet unter anderem NATO, Weltbank und die Vereinten Nationen. Doch spätestens mit Pandemie, Ukraine-Krieg und dem Sturm auf das Kapitol begann eine ungeahnte Eskalation. Radikalisierung, die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft rekrutiert, wurde zum Massenphänomen. Für die 1991 in Wien geborene und am Institute for Strategic Dialogue in London sowie am Centre for the Study of Social Cohesion an der Universität von Oxford forschende Expertin folgten intensive Beobachtung, online wie offline, wissenschaftliche Auswertung und riskante Undercover-Missionen. Die Extremismusforscherin will verstehen, warum so viele anfällig sind für radikale Ideen, welche Strukturen und Mechanismen dahinterstehen und was jetzt endlich unternommen werden muss im Kampf für Gerechtigkeit und Demokratie.

Moderiert wird der Abend vom Steyrer Christian Kreil.

