Wartberger Firmen geben bei "Klimatag" Tipps

Der Gemeinderat will an öffentlichen Gebäuden PV-Anlagen anbringen lassen. Auch die Bürger werden gebeten, sich Gedanken zu machen, was sie in ihren Haushalten für den Klimaschutz tun könnten. Dazu beitragen soll ein "Klimatag", der eigentlich jährlich stattfindet und wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt werden musste. Jetzt ist es aber wieder so weit: Am 7. Mai geben Wartberger Firmen am "Klimatag" bei der Stockschützenhalle Praxistipps, wie jeder mehr für den Klimaschutz tun kann.