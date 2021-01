Waidhofens Radwegenetz hat nun im Oberland die Stadtgrenzen erreicht

Vor Kurzem wurde der Radwegabschnitt Seeberg Oberland fertiggestellt. Der 1,6 Kilometer lange Teilbereich schließt damit die Lücke zwischen dem Radweg Wirts und der Landesgrenze zu Oberösterreich. "Nach fünfmonatiger Bauzeit ist dieses Projekt nun vollendet. Es bringt mehr Sicherheit und verbessert die Mobilität in der Region", freut sich Bürgermeister Werner Krammer (VP) über diesen weiteren erfolgreichen Schritt beim Ausbau des Radwegenetzes. Die Förderung des Radverkehrs ist ein wesentlicher Schwerpunkt im Mobilitätskonzept der Stadt. Schritt für Schritt wird das Radwegenetz von der innerstädtischen Radachse bis hin zu den Ortsgrenzen ausgebaut. Das Fahrrad als Verkehrsmittel hat in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung gewonnen. "Mit diesem neuen Radwegabschnitt sowie den weiteren bereits realisierten und noch geplanten Radwegen kommen wir diesem erhöhten Bedarf nach. Wir schaffen zusätzliche Möglichkeiten für klimaneutrale Mobilität und leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer", so Krammer.

Im Zuge der Arbeiten wurde auch das fehlende Teilstück samt Radwegbrücke im Bereich der Stockschützenhalle fertiggestellt.