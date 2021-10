Waidhofen will sich mit Strom selber versorgen

Die Stadt lädt die Bevölkerung am 20. Oktober, um 18.30 Uhr, in das Rothschild-Schloss zu einem Informationsabend. Der Rahmen für die Gründung der "Erneuerbare Energie Gemeinschaft" steht. Jeder kann als Stromkunde Energie von den Photovoltaikanlagen beziehen, die die Stadt auf den Dächern öffentlicher Gebäude anbringen lässt. Im Gegenzug können auch Privathaushalte, die ebenfalls Kollektoren installieren lassen haben, ihren Überflussstrom in das Netz einspeisen und zu guten Tarifen verkaufen. "Dieses Modell bringt uns wieder näher zu einer energieautarken Stadt", sagt Bürgermeister Werner Krammer (VP). Die neue Energie-Gemeinschaft soll gleichzeitig Klimaschutz vorantreiben und Geldbörsel schonen. Die Stadt rechnete aus, dass der Umstieg auf den Sonnenstrom jeden Haushalt jährlich um 70 Euro entlastet. (feh)