Waidhofen investiert 3,18 Millionen in sein Radnetz

Im zweiten Teil sollen durch Lückenschlüsse sichere Radwege bis an die Ortsgrenzen der Nachbargemeinden entstehen. Per Videokonferenz wurden nun die Pläne für den Radweg Gstadt konkretisiert.

"Damit haben wir einen weiteren Schritt in Richtung sanfter Mobilität gesetzt", sagt Stadtchef Werner Krammer: "In Summe stecken wir 3,18 Millionen Euro bis 2025 in den Ausbau des Radwegnetzes."