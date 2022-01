Magistratsbeamte, die am 30. Jänner mit der Abwicklung der Gemeinderatswahl zu tun haben, meiden ihre Büros im Rathaus, sie wurden allesamt in Homeoffice geschickt. Nur eine der Vorsichtsmaßnahmen, die für den Ernstfall getroffen wurden, dass die ganze Verwaltung an dem Wahlsonntag an der Omikron-Variante des Corona-Virus erkrankt das Bett hüten muss und kein Personal den Urnengang überwachen kann.