Die Chefin der Bürgerliste, Michaela Frech, beanspruchte bei ihrer Wiederkandidatur, als Parteifreie für die Bürger Kontrolle im Rathaus auszuüben. Fast schien es so, dass sie der Himmel bestätigt hat. Frech beantragte für sich eine Wahlkarte, weil sie am Tag des Urnenganges durchgehend in einer Wahlkommission sitzt und nicht weg kann, um selber ihre Kreuzchen zu machen. Dann händigte ihr die Post ein Kuvert aus, in dem sich gleich zwei Stimmzettel für die Gemeinderatswahl befanden.