Wahl-Dietacherin tankte mit 13. Staatsmeistertitel Mut für die WM

Man muss es schon sehr mögen, um das zu machen: 7 Kilometer Crosslauf, danach 11 Kilometer auf dem Mountainbike und zum Abschluss noch 10 Kilometer Langlauf. Alles auf Eis und Schnee. Wintertriathlon nennt sich das. Ramona Salvinec mag es.

Die 30-jährige Steirerin aus Möbersdorf im Murtal, die es vor einem Jahr der Liebe wegen nach Dietach verschlagen hat, ist sogar eine der Weltbesten in dieser Disziplin. Mittlerweile zehn Staatsmeistertitel, zwei Vizeeuropameistertitel sowie drei WM-Bronzemedaillen zeugen davon. So nebenbei hat die Sportwissenschafterin noch zwei Triathlon- und einen Duathlon-Staatsmeistertitel abgeräumt.

Ihre zehnte Goldene im Wintertriathlon hat sie nun in Villach erobert, und das bei frühlingshaften zehn Grad plus. "Ich bin vor Corona noch in China bei minus 20 Grad gestartet, das war schon hart", sagt Slavinec, "aber diesmal war es besonders schwer. Vor allem auf dem Rad war es bei diesen tiefen Bedingungen extrem zäh."

Für die Wahl-Dietacherin, die heuer beim Weltcup-Auftakt in Asiago mit Rang zwei knapp hinter der Südtirolerin Sandra Mairhofer schon ihr Können unter Beweis gestellt hatte, war der Bewerb eine gelungene Generalprobe für die WM am 19. März in Andorra. "Ich bin zwar wieder hinter Mairhofer gelandet", sagt die 30-Jährige, "aber sie zählt bei der WM in 2000 Meter Seehöhe ebenso wie die starken Russinnen zu meinen härtesten Konkurrentinnen. Ich bin in Topform, mein Ziel ist der Weltmeistertitel im Wintertriathlon." Der fehlt ihr noch in der persönlichen Sammlung, in der U23 hat sie diesen bereits gewonnen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Dietach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at