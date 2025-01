Wagner und Schnack bei "Lyrik am Fluss" in Steyr

Autor Jan Wagner liest am Freitag bei"Lyrik am Fluss".

In der Reihe "Lyrik am Fluss" gastieren am Freitag, 17. Jänner, ab 19 Uhr auf Einladung der Initiative Literaturschiff zwei ausgezeichnete Autoren im Hotel Minichmayr: der in Hamburg geborene Berliner Jan Wagner und die Wienerin Sophia Lunra Schnack. Moderiert werden Lesungen und Gespräch von Günter Kaindlstorfer.

"Steine & Erden" nennt sich das neueste Werk des Büchner-Preisträgers Jan Wagner. Zweiundzwanzig Jahre nach seinem ersten Gedichtband "Probebohrung im Himmel" fördert sein Blick nun mit Lust das Erstaunlichste aus dem Boden der Tatsachen. Daraus lässt Wagner Gedichte entstehen, deren Leichtigkeit und Klangmagie verblüffend sind.

Sophia Lunra Schnack ist am Freitag im Hotel Minichmayr zu Gast. Bild: Pobaschnig

In ihrem Erzählband "Worte wie Mandelblüte" tastet sich Sophia Lunra Schnack an Varianten und Variationen von Abschied heran und vor allem an die Frage, was vom Abschied bleibt – von einer Lebendigkeitsart in die nächste, von einem Körper in den nächsten, von einer Art zu sprechen in die nächste. Wie in ihrem Debütroman gleitet die Autorin auch hier mühelos von Prosa zur Lyrik und zurück. Die Sprachgegenden bewegen sich zwischen Süß- und Salzwasser, ehemaligen Räumen oder Geliebten, nicht vollendeten Begegnungen sowie zwischen Mensch- und Meereswesen.

