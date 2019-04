WAG beendet "Gärtnerei" im Innenhof

STEYR. "Wildwuchs" in den Hinterhöfen bekämpft die Wohnungsgesellschaft WAG in Steyr jetzt von den Wurzeln. Mieter, die unerlaubt Beete angelegt haben, müssen die Pflanzen ausreißen.

Muss weg: Wenn nicht ausdrücklich schriftlich erlaubt, müssen gesetzte Pflanzen wieder ausgerissen werden. Bild: Moser

Die Hausverwaltung der Wohnbaugesellschaft WAG macht Ernst: In den Stiegenhäusern der alten "Hitler-Bauten" in Münichholz wurden Merkzettel aufgehängt, dass jetzt mit der eigenmächtigen Nutzung von Grünflächen in den Höfen Schluss ist.

Vermehrt habe man festgestellt, dass auf den Wiesen Sitzgelegenheiten und Sonnenliegen aufgestellt und auch Blumen, Sträucher und sonstiges Grünzeug gepflanzt worden sei. Das habe nicht nur Hindernisse beim Rasenmähen geschaffen, sondern auch den Unmut anderer Hausbewohner erregt. Die Konsequenz daraus: Die Parteien wurden verständigt, dass "eine individuelle Inanspruchnahme (Grünanlage, Hausrückseite etc.) leider nicht möglich ist." Weiters hieß es in dem Aushang, dass "das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und Pflanzgefäßen auf dem befestigten Hausplatz bis auf Widerruf geduldet" werde. Bei vielen Bewohnern stifteten die amtsdeutschen Informationen Verwirrung. "Dürfen wir jetzt die Grünanlagen gar nicht mehr betreten und keinen Liegestuhl mehr aufstellen?", fragte eine Mieterin besorgt.

"Natürlich ist es auch zukünftig möglich, dass die Mieter der Siedlung Münichholz die Grünflächen benutzen, dafür sind die großzügigen Grünflächen auch vorgesehen. Wir ersuchen jedoch, die aufgestellten Sitzgelegenheiten, Liegen und Planschbecken in den Abendstunden zurückzustellen", präzisierte daraufhin der Leiter für Marketing und Kommunikation bei der WAG, Andreas Jung, auf Anfrage der OÖNachrichten. Strenger wird die WAG bei Veränderung der Grünanlagen durch Hobbygärtner durchgreifen. Bis 30. April wird Mietern eine Frist gegeben, unerlaubt eingesetzte Pflanzen wieder auszureißen und die Löcher im Rasen zu füllen.

Die Allgemeininformation auf der WAG-Website gibt bekannt, dass Pflanzungen auf den Grünflächen nicht generell ausgeschlossen sind, allerdings einer schriftlichen Zustimmung der Hausverwaltung bedürfen. Widersprüchlich dazu erscheint die Anweisung der Hausordnung: "Grünanlagen verschönern Ihre Wohnumgebung. Achten Sie auf ein attraktives Erscheinungsbild." Eigentlich dürfen die Mieter selbsttätig nicht Hand anlegen. Jung sagt, dass die WAG handeln musste: "Für uns als WAG stehen die Mieter im Vordergrund. Kommt es zu Beschwerden aus der überwiegenden Bewohnerschaft, ist es unsere Pflicht eine gleichberechtigte Situation für alle Parteien zu schaffen.

