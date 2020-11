"Während des ersten Lockdowns lief das Geschäft besser"

"Wir sind zufrieden", antwortet Christian Schubert auf die Frage, wie im nunmehr zweiten Lockdown das Geschäft im Gasthof "Zur alten Schmiede" laufe. Bis zu 40 Mittagessen würden derzeit wochentags in dem Sierninger Gasthaus bestellt und von den Kunden selbst abgeholt.

Bunt gemischte Klientel

"Wir liefern nicht, das ginge sich nicht aus", sagt der Wirt, der den täglichen eingeschränkten Betrieb mit seiner Frau Karin alleine stemmt. Die beiden kochen vormittags, damit dann zwischen 11 und 14 Uhr die vorbestellten Gerichte, "Bodenständiges" wie etwa Rindsgulasch, Backhenderl oder Schnitzel, abgeholt werden können. Die Klientel sei bunt gemischt: Vom Rentner, jungen Familien bis hin zum Banker und den Gemeindebediensteten seien alle Berufs- und Altersgruppen vertreten. Das Abholservice habe sich schon seit letztem Jahr etabliert und werde seither nicht nur von Stammgästen immer häufiger genutzt.

Tagesstruktur

"Wir haben immer etwas zu tun", will sich Schubert daher nicht über den minimierten Betrieb beklagen. Durch den Mittagsbetrieb sei dem Ehepaar die tägliche Routine und die Tagesstruktur erhalten geblieben. "Und am Nachmittag und am Wochenende haben wir jetzt frei und können zum Beispiel wandern gehen."

Dennoch sei das Geschäft nicht so gut wie während des ersten Lockdowns im heurigen Frühjahr. Schubert glaubt auch den Grund für den leichten Einbruch zu kennen: "Damals waren im Vergleich zu jetzt alle Leute daheim."

Doch auch danach habe sich das Geschäft nicht ganz erholt. War die Sperrstunde einst zwischen 1 und 2 Uhr früh angesetzt, so musste Schubert ab Mai viel früher, gegen 20 Uhr schließen, weil das Abendgeschäft ausgeblieben ist. "Das hat sich auf einmal so ergeben, warum, weiß ich nicht."

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at