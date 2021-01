Während der Landesausstellung sollen Steyrer "ihre" Stadt Touristen zeigen

Ein Spaziergang entlang des Panoramaweges am Tabor, die schönsten Fotomotive am Wasser im Wehrgraben, die zahlreichen historischen Stiegen der Stadt oder auch "nur" der beste Ort für einen gemütlichen Kaffee zwischendurch – wer mit Tipps dieser Art in seiner Heimatstadt unkompliziert weiterhilft, ist bei Touristen aus aller Welt begehrt. Während der am 23. April beginnenden Landesausstellung "Arbeit, Wohlstand, Macht" will nun auch die Stadt Steyr mit diesem besonderen Service bei ihren Besuchern punkten.

"Wir sind auf der Suche nach begeisterten Steyrerinnen und Steyrern, die kommunikativ sind und mit unseren Gästen ihr persönliches Wissen teilen", sagt Eva Pötzl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Steyr und die Nationalpark Region.

Gesucht werden bis zu 50 von ihrer Stadt überzeugte und eingefleischte Steyrer, die sich an Wochenenden und an Feiertagen hin und wieder ehrenamtlich beim "Steyrer Gäste Service" engagieren wollen. Sie sollen bei den drei Ausstellungsorten, primär aber beim Innerberger Stadel, ihre persönlichen Geheimtipps für einen Aufenthalt in und um Steyr unter die Gäste bringen. Pötzl: "Gerade an diesen Tagen erwarten wir viele Familien und Individualreisende, die sich über eine Hilfe in dieser Art besonders freuen würden. Die Qualitäten der Steyrer als Gastgeber sind bereits jetzt bekannt und beliebt." Mit diesem speziellen Service soll die Steyrer Bevölkerung die Chance erhalten, aktiv in die Landesausstellung eingebunden zu werden. Konkurrenz zu den Steyrer Touristenführern, die professionelle Stadt- und Themenführungen anbieten, soll dadurch allerdings nicht entstehen.

"Es geht vielmehr darum, unseren Gästen zu erklären, dass es diese Touren gibt und wo man sich dafür anmelden kann", sagt Pötzl, "und um Tipps, wo es ruhige Gastgärten, schöne Aussichtspunkte oder einen Radverleih gibt."

Das Angebot richtet sich vor allem an Jungpensionisten, die ihre plötzliche Freizeit sinnvoll in den Dienst ihrer Stadt und deren Gäste stellen wollen, oder auch an die Steyrer Serviceclubs, die mithelfen wollen. Die Freiwilligen des "Steyrer Gäste Service"-Teams werden vorab geschult und mit grünen Polo-Shirts sowie Jacken ausgestattet.

Ehrenamtliche für das "Steyrer Gäste Service" können sich ab sofort bis Ende Februar bewerben. Kurzes Motivationsschreiben inklusive Foto und Kontaktdaten an: office@steyr-nationalpark.at oder per Post an Tourist Info Steyr, Stadtplatz 27, 4400 Steyr.

Lesen dazu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Gerald Winterleitner. [OÖNplus]

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at