So viel steht fest: Die Architekten Clemens Holzmeister und Mauriz Balzarek haben die "Villa Blauensteiner" vielfältig mit Jugendstil-Ornamenten verziert und hätten nie im Leben an ihre Seitenfassaden diese beiden Klötze angefügt. Wahrscheinlich hätte der Bad Haller Baumeister August Lang, der das Luxushaus in den Jahren 1925/1926 erbaut hat, solche Pläne zerrissen, auch wenn sie vom Reißbrett seiner Architektenfreunde gestammt hätten.