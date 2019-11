Am Konjunkturhimmel der Autoindustrie zieht wieder eine Schlechtwetterfront auf. Zur Begrüßung in der Funktion als neuer Angestelltenbetriebsratsvorsitzender im MAN-Nutzfahrzeuge-Werk in Steyr musste Thomas Kutsam die Ankündigung von Konzernboss Joachim Drees in München hören, dass man sich auf einen rückläufigen Lkw-Markt vorbereiten müsse.