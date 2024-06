W75-Turnier: Amstetten schlägt jetzt im internationalen Damen-Tennis auf

Bei der Gemeinderatssitzung im Dezember war die Sportart nicht Tennis, sondern Schwimmen: Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) entzifferte aus den Sitzungsvorlagen erst mit Mühe den Weltverband "WTA", der im Sommer auf dem Sandplatz des UTC Amstetten die in Frankfurt/Main gemeldete TTP Motion GmbH in diesem Jahr das größte Damentennisturnier in Österreich veranstalten lasse.