VwGH bestätigte Strafen gegen Steyrer Sonntagsspaziergänger ohne Masken

Das Höchstgericht entschied nun gegen Maskengegner in Steyr.

Das Coronavirus war zu diesem Zeitpunkt noch immer hochansteckend und forderte täglich Todesopfer, die auf den Intensivstationen der Spitäler vom Krankheitserreger befallen ihre letzten Atemzüge taten. Frau A. hatte sich am 28. März 2021 am Sonntagabend mit ihrem Gatten am Steyrer Stadtplatz unter die allwöchentliche Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen gemengt.