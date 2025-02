VP und SP einigten sich auf "Koalition" in Amstetten

Im Wahlkampf trommelte FP-Spitzenkandidat Alexander Schnabel für das Sicherheitsthema, vor allem der Bahnhofsbereich sei zu einem "Ort der Gewalt" geworden, zu dessen Befriedung der Freiheitliche umgehend eine eigene Polizeiwachstube verlangte. Am Abend der geschlagenen Gemeinderatswahl – die FP hatte als Sieger des Urnenganges auf sechs Rathaussitze zugelegt – forderte der Landtagsabgeordnete, der als Hauptwohnsitzer mit einer Dienstwohnung in der Ostarrichi-Kaserne gemeldet ist, im fortwährenden Takt das Amt eines "Sicherheitsstadtrates".

Den bekommen die Amstettner Freiheitlichen jetzt auch. Doch das war nur ein Nebengeräusch bei der gestrigen Pressekonferenz, bei der Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) und Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) eine Zusammenarbeit ihrer Fraktionen für die nächsten fünf Jahre und damit verbunden auch die gemeinsame Wiederwahl Haberhauers zum Bürgermeister bekannt gaben. "Wir haben uns gefunden", sagte Riegler zu den OÖN, "es ist das Beste, das wir für unsere Stadt tun können."

Die FP erfuhr erst am Vortag der Verlautbarung des schwarz-roten Bündnisses, dass sie schlussendlich aus dem Rennen sei. Vielleicht reagierte Schnabel auch deswegen so rüde: "Die Verliererkoalition bildet nun einen Schulterschluss. ÖVP und SPÖ sichern ihre Pfründe, statt unseren Bürgern zu dienen", ließ er die OÖN wissen. Gerüchten, die in der Stadt kursieren, dass er sein Mandat gar nicht antreten werde, und dem Faktum, dass die FPÖ für den Stadtratsposten, der ihr zusteht, noch keinen Namen nannte, trat er entgegen: "Als Stadtrat werde ich diesen Politsumpf in Amstetten trockenlegen", dementierte er auf Anfrage einen Rückzug.

Ganz im Gegenteil dazu nannten Haberhauer und Riegler als Hauptgrund, dass man sich nach nur zwei Wochen intensiver Gespräche einig geworden sei, dass "es bei den meisten Inhalten breiten Konsens" gegeben habe. Wissend, dass "die Budgetsituation nicht einfach" sei, ziehe man für die Menschen in Amstetten, die im Fokus stünden, an einem Strang.

Die VP-Stadtratsriege bleibt auch in personeller Besetzung unverändert. Die SP, die zwei Gemeinderatsmandate verloren hat, wurde "in einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe", wie Haberhauer sagte, zusätzlich mit dem Bildungsressort betraut, in dem Stadträtin Elisabeth Asanger (SP) nun auch für "Diversität" zuständig sein wird.

Noch-Vizebürgermeister und künftiger Gemeinderat Dominic Hörlezeder (G) trauert der bisherigen Regierungsbeteiligung der Grünen mit den Schwarzen nach. Er bemängelt, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit von den Agenden eines Umweltstadtrates auf mehrere Zuständigkeitsbereiche zerstückelt worden seien. Dass der Senat von neun auf zehn Stadtratssitze aufgestockt wird, scheint ihm ein "teures und absolut nicht notwendiges Zugeständnis an die SPÖ" zu sein.

Die Notwendigkeit, einen "Sicherheitsstadtrat" einzuführen, sieht Haberhauer aus der "Wahrnehmung der Bevölkerung" gegeben, die Polizeistatistik rechtfertigt sie eigentlich nicht. In der VP taktierte man, dass sich die FP mit dem eigenen Ressort jetzt in der Praxis beweisen und nicht nur Brandreden schwingen möge. Polizeiliche Maßnahmen verordnen könne dagegen ohnehin nur der Gemeinderat, und Chef der Stadtpolizei, die es in Amstetten gibt, ist und bleibt der Bürgermeister wie für jeden Beamten.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer