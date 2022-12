VP, SP und FUFU einigten sich auf "Agenda" bis 2027

Den Namen "Piratenliste" erwarb die Wählergruppe FUFU wohl dadurch, dass ihr Anführer Martin Dowalil gerne eine Armbinde mit dem Totenkopf des Fußballvereines St. Pauli trägt. Durch Sacharbeit zur Bürgerliste gereift, war sie für Bürgermeister Werner Krammer (VP) neben der SP Ansprechpartner auf der Suche nach einer Mehrheit, die die WVP bei der Gemeinderatswahl im Jänner eingebüßt hatte. Das Gerüst für ein gemeinsames Programm der drei Fraktionen stand ein paar Wochen nach dem Urnengang. Die Ausarbeitung im Detail verzögerten dann die Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine in ganz Europa. "Wegen der Teuerung mussten wir Beschlüsse wieder neu ansetzen", erklärt Krammer. Jetzt ist der Pakt in trockenen Tüchern. In einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten Krammer, Dowalil und SP-Vizebürgermeister Armin Bahr eine gemeinsame "Agenda" bis ins Jahr 2027 vor. Programmatisch spiegelte sich für Krammer im Schwerpunkt bei der Wirtschaftsentwicklung (Betriebsgebiet Kreilhof und der Beta Campus) die VP wider. Bahr reklamierte Soziales wie das Vorhaben, Öffnungszeiten der Kindergärten bis in die Nachmittagsstunden ohne Zusatzkosten für die Eltern zu verlängern, für die SP. Wohnbauträger sollten zudem wie in London verpflichtet werden, einen Teil der Wohnungen für Schlechterverdiener billiger zu vermieten, wenn schon die Stadt nicht selber Gemeindebauten errichtet.

Dowalil ließ Klimaschutz und Öko-Wende in der "Agenda" verankern. Er habe eine Wohnraum-Bedarfsprüfung erreicht, um die Versiegelung von weiterem Grund und Boden hintanzustellen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr