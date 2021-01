VP regt Stellungnahme an

Sonntags marschierten auch in Kirchdorf "Spaziergänger" gegen Covid-Maßnahmen auf. Die Stadtparteiobfrau der VP, Elisabeth Goppold, regt jetzt nach dem Vorbild von Vöcklabruck an, dass auch in Kirchdorf die Rathausparteien eine gemeinsame Stellungnahme für Demokratie und Rechtsstaat abgeben. Goppold bekennt sich zu Versammlungs- und Meinungsfreiheit, ebenso könnten Maßnahmen der Regierung durchaus hinterfragt werden. Provokative Verweigerung der Maskenpflicht sei aber nicht tragbar. Man müsse gegen Versuche einer Destabilisierung des Rechtsstaates sowie einer Spaltung des Landes einschreiten, hofft Goppold auf breite Zustimmung.

