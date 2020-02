Nach dem fulminanten Wahlsieg der VP bei der Gemeinderatswahl, die der SP in deren Hochburg die Rathausmehrheit abnahm, fliegen in Amstetten die Fetzen. Bürgerlisten-Chef Jürgen Wahl, der mit großer Siegesgewissheit vor dem Urnengang den Einzug ins Stadtparlament überdeutlich verfehlte, behauptete, in seiner Facebook-Gruppe "Muss das sein, liebes Amstetten" gegen bares Geld auf die Hand von der VP die SP in vorgefertigten Einträgen miesgemacht zu haben.