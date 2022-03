Vorwärts will gegen die Young Violets nachlegen

Der Heimsieg gegen den GAK schürt Hoffnung im Lager des SK BMD Vorwärts Steyr, in dieser Saison endgültig die Wende zum Positiven zu schaffen. Heute Abend, 18.30 Uhr, hat die Elf von Trainer Daniel Madlener die Chance, drei Punkte nachzulegen.

Mit den Young Violets kommt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf der zweiten Liga an die Volksstraße. Die Wiener belegen mit 18 Punkten punktgleich mit dem SK Vorwärts derzeit Rang 14 und damit den ersten Nichtabstiegsplatz. Ein Sieg würde die Rot-Weißen also aus den Abstiegsrängen befördern. "Wir wollen an die Leistung aus dem GAK-Spiel anschließen", sagt Madlener, dem aber auch bewusst ist, dass die Aufgabe gegen die zweite Mannschaft der Wiener Austria nicht leicht wird: "Das ist eine gute, schnelle, dynamische Mannschaft." Mit derselben Einstellung und Überzeugung wie gegen den GAK sollten jedoch drei Punkte machbar sein.

In den beiden Trainingswochen während der Länderspielpause habe seine Mannschaft gut gearbeitet. "Ich sehe, dass die Entwicklung Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht", sagt der Übungsleiter, der sowohl taktisch, konditionell als auch mental intensiv mit seinen Spielern gearbeitet hat.

Personell kann Madlener gegen die Young Violets beinahe aus dem Vollen schöpfen. Paul Sahanek und Alberto Prada kehren nach ihren Sperren zurück. Dafür fällt der erkrankte Michael Halbartschlager aus. "Wir werden im Großen und Ganzen mit derselben Aufstellung wie gegen den GAK spielen", sagt der Trainer, der sich vor dem Abschlusstraining gestern noch nicht ganz festlegen wollte.