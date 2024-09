Vorwärts will drei Punkte gegen die LASK Amateure

Oliver Filip und Co. peilen heute den nächsten Heimsieg an.

Der SK Vorwärts freut sich auf sein drittes Heimspiel der Saison, bisher agierten die Rot-Weißen an der Volksstraße mit sechs Punkten und 3:0 Toren makellos. Das soll auch im heutigen Heimspiel gegen die LASK Amateure so bleiben. Spielbeginn in der Liwest Arena ist aufgrund des Länderspiels Slowenien gegen Österreich bereits um 18.30 Uhr. Die Duelle mit dem zweiten Team des LASK waren in der Vergangenheit sehr ausgeglichen. In der Vorsaison setzte sich jeweils das Heimteam mit 1:0 durch. "Wir