Vorwärts will auch Tabellenzweiten daheim besiegen

Bei der Matinee am Sonntag, 28. Juni, um 10.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Willi Wahlmüller auf den Tabellenzweiten Austria Klagenfurt. Wenn die Rot-Weißen wieder ihre Heimstärke ausspielen und gegen die Gäste aus Kärnten gewinnen, würden sie der SV Ried wertvolle Schützenhilfe geben. Die Innviertler sind dann sechs Tage später bei Vorwärts zu Gast.

"Wir brennen in jeder Partie und wollen immer gewinnen, egal wer kommt", gibt Verteidiger Alem Pasic die Stimmung in der Kabine wieder.

Der SKU Amstetten muss am Samstag, 27. Juni, in den Mannschaftsbus steigen und nach Oberösterreich zu den OÖ Juniors fahren. Nach der 0:2-Derby-Niederlage in Steyr feierten die Mostviertler gegen Kapfenberg einen 2:0-Heimsieg. Am 5. Juli haben die Mostviertler dann den FAC zu Gast.