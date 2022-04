Vorwärts wartet Gespräche mit der Stadtpolitik ab

Der Verein hat gestern seine Generalversammlung, die für 8. Juni geplant war, auf September vertagt, weil man sich am 10. Mai mit den Politikern zu einem Gipfelgespräch über den an die Stadt gerichteten Forderungskatalog trifft. Präsident Reinhard Schlager und dessen Vize Michael Obermair hatten – wie berichtet – angekündigt, nicht mehr zur Wiederwahl zu kandidieren, sollte die Stadt sich nicht am Stadion und Trainingszentrum finanziell beteiligen. Schlager sagte, dass er den Eindruck gewonnen habe, "dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt". In das Gespräch mit der Stadt gehe er mit einem guten Gefühl, "dass wir eine gute Lösung für alle Seiten erzielen können".