Vorwärts war gegen St.Anna wieder ein guter Verlierer

Wäre die Regionalliga Mitte eine Schönheitskonkurrenz, mauserten sich die Rot-Weißen aus Steyr zum Titelkandidaten. Weil aber im Fußball nur Tore zählen, steckt die Vorwärts im Tabellenkeller fest. So auch nach dem Auswärtsspiel gegen St. Anna/Aigen: Nach nur drei Minuten hatten Alexander Weinstabl und Jimmy Mwanga bereits Top-Chancen vorgefunden, scheiterten aber an Tahir Bilalic im Tor der Südoststeirer - fehlende Effizienz. In der Stahlbau Müller-Arena regierten die Gäste auf dem Platz, aber in der 32. Minute köpfelte Jure Petric eine Freistoßflanke zur 1:0-Führung der Heimelf völlig gegen den Spielverlauf ein. Nach der Pause beherrschten die Rot-Weißen weiterhin das Geschehen auf dem Rasen, den Ausgleichstreffer erzielte Alvaro Collazo in der 55. Minute aus einem ruhenden Ball - er setzte einen Freistoß von der Strafraumgrenze über die Mauer in die lonke Kreuzecke. Bezeichnend für den Matchverlauf war, dass dann die Heimelf aus St.Anna in der 76. Minute aus einem Konter - LukaMaric traf zum 2:1 - den Siegtreffer erzielte.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer