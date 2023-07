Vorwärts-Vize lädt Fans nach Kritik zur Aussprache

Dieses Rendering einer möglichen Bebauung des Stadion-Parkplatzes inklusive neuer Kabinen und eines neuen Eingangsbereichs für das Vorwärts-Stadion war bereits vor einem Jahr in den OÖN zu sehen. Nun gehen wieder die Wogen hoch.

Als wäre der Abstieg des SK BMD Vorwärts Steyr aus der 2. Liga in die Regionalliga nicht Nackenschlag genug für die Rot-Weißen gewesen, bringt vor dem Saisonauftakt ein anonymes Schreiben von laut Eigendefinition "echten Vorwärtsfans mit rot-weißer Seele" Vorstand und Teile der Fanszene in Aufruhr. In dem beim Testspiel gegen die Queens Park Rangers verteilten "Infoblatt" werden Vorwürfe gegen Vizepräsident Michael Obermair erhoben.