Noch vor dem letzten Saisonspiel am Samstag gegen die Young Violets der Wiener Austria hat der SK BMD Vorwärts Steyr die erste Verpflichtung für die kommende Bundesligassaison unter Dach und Fach gebracht: Christoph Freitag, Kapitän von Ligakonkurrent SC Austria Lustenau, wird künftig für die Rot-Weißen die Fußballschuhe schnüren.

Sein Profidebüt hatte der 31-jährige Steirer einst für die Wiener Veilchen gegeben. Am 25. April 2008 war dem damals 18-Jährigen als Einwechselspieler in der zweiten Mannschaft der Wiener auch gleich der Premierentreffer in der Nachspielzeit gelungen. Nach Stationen in Lustenau, Wiener Neustadt und Innsbruck wurde der Mittelfeldspieler 2019 neuerlich von Lustenau verpflichtet. Sein Vertrag bei den Vorarlbergern läuft bis Ende Juni.

Mit Christoph Freitag verstärkt sich der SK Vorwärts überaus kompetent für das defensive und zentrale Mittelfeld. Der gebürtige Judenburger absolvierte für Wiener Neustadt und Innsbruck insgesamt 80 Spiele in der 1. Bundesliga. Freitag erzielte dabei drei Treffer. In der 2. heimischen Bundesliga lautet die Bilanz des 1,84 Meter großen Steirers 191 Spiele und 23 Tore.