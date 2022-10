Vorwärts verstärkt sich mit Günter Stöffelbauer

Addiert man die Spielzeit der Stöffelbauer-Brüder Walter, Gerhard, Fritz und Günter, kommt man auf ein Viertel Jahrhundert beim SK Vorwärts Steyr. „Wir haben tolle Zeiten und viele schöne Momente erlebt. Es ist mir ein Anliegen, dem Verein nun etwas zurückgeben zu können“, freut sich Günter Stöffelbauer auf vor ihm liegenden Aufgaben. Der Chef der Eventagentur „High Jump“ soll einen Platz im Vorstandsteam der Rot-Weißen erhalten und seine sportliche Expertise ebenso wie sein Netzwerk einbringen.

Lässt man die vergangenen Jahre Revue passieren, fehlte es an einer starken sportlichen Komponente im Vorstand des SK BMD Vorwärts Steyr. Jemand, der die sportlichen Geschicke mit jahrelanger eigener Erfahrung und einem guten Netzwerk überblickt und leitet. Dieser jemand sei laut Vorwärts-Aussendung nun mit Günter Stöffelbauer gefunden: Er kenne Vorwärts nicht nur in und auswendig, sondern auch den Fußball an sich.

14 Jahre als Profifußballer stehen auf Stöffelbauers Vita. Von 1988 bis 1992 kickte er dabei in der Bundesliga für Vorwärts Steyr. Als Trainer in der Akademie Linz (U16, U18) trainierte er unter anderem den heutigen Bundesliga- und Nationalteamspieler Andreas Ulmer: „Mir ist es wichtig mit den Personen im sportlichen Bereich eng zusammenzuarbeiten – ob bei der Kampfmannschaft oder im Nachwuchs.“ Mit Trainer Daniel Madlener, mit dem er selbst aktiv spielte, steht Stöffelbauer ohnehin bereits im stetigen Austausch.

Nun möchte er an den entsprechenden Rädern drehen und die kommende Transferperiode entsprechend nutzen, damit die Rot-Weißen im Frühjahr an die Leistungen der vergangenen Saison anschließen können. „Ein, zwei Spieler können da auf jeden Fall einen Unterschied machen. Wichtig ist jedoch, dass sie ins Gesamtsystem passen. Es geht immer um die Mannschaft.“

Um dieses Vorhaben gemäß unseren Statuen zu realisieren, bringt der amtierende Vorstand bei der Jahreshauptversammlung am kommenden Dienstag den Antrag ein, den Vorstand von maximal neun auf maximal 15 Mitglieder zu erweitern. Damit soll es möglich werden, Stöffelbauer nach der Vorstandswahl in den Vorstand zu kooptieren und seine sportliche Expertise in der Vereinsführung zu verankern.