Vorwärts verpflichete jungen Verteidiger

Am letztmöglichen Transfertag schlug der SK Vorwärts Steyr noch einmal zu: Mit dem 22-jährigen Paul Sahanek verpflichteten die Rot-Weißen ein variabel einsetzbaren Rechts- und Innenverteidiger. Der im Rapid-Nachwuchs ausgebildete Defensivspieler soll jene Lücke schließen helfen, die aufgrund der schweren Verletzung von Abwehrchef Alberto Prada entstanden ist.

Sahanek war im Rapid-Nachwuchs meist Kapitän, absolvierte 30 Länderspiele in diversen Nachwuchsnationalteams, spielte zuletzt in Deutschlands Regionalliga Nordost beim ZFC Meuselwitz und kehrt nun nach eineinhalb Jahren zurück nach Österreich: „Für mich zählt der SKV zu den besondersten Vereinen in Österreich, mit diesen Fans freue ich mich riesig das erste Mal in diesem Stadion zu spielen.“

Der 1,85 Meter große Verteidiger kommt ablösefrei zum SKV.

„Durch die Verletzung von Alberto Prada sahen wir Handlungsbedarf in der Innenverteidigung und so wurden wir letztlich auf Paul Sahanek aufmerksam, der über eine sehr gute Ausbildung verfügt und als Typ, trotz seinen jungen Jahren, sicherlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist. Da er nun längere Zeit keine Spiele absolviert hat, werden wir ihn behutsam an die Vollbelastung heranführen, sind aber positiv, dass er uns rasch helfen wird können“, sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter der Steyrer.