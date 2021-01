Vorwärts verlor Testspiel gegen St. Pölten in der letzten Minute

"Das Ergebnis passt nicht", brachte Vorwärts-Trainer Andreas Milot das erste Testspiel seiner Mannschaft im neuen Jahr gegen den Tabellensiebten aus der Bundesliga auf den Elfmeterpunkt. Von dort beförderte Nicolas Meister den Ball ins Tor zum 2:1-Siegtreffer der Traisenstädter, nachdem die Rot-Weißen nach Paul Sahaneks Kopfballtor (55.) bis zu Lukas Grozureks Ausgleichstreffer in der 85. Minute 1:0 geführt hatten.

Die Niederlage schmerzte Milot deshalb nicht allzu sehr, weil das, was er von der Kalklinie aus gesehen hatte, durchaus ansprechender Fußball seiner Mannen war. Die in einer Woche Trainingslehrgang eingeübten Spielzüge und Ballstafetten klappten schon recht gut, wenngleich Milot jedem Kaderspieler eine Halbzeit gönnte, was 22 eingesetzte Spieler auf dem Matchbericht bedeutete. Nur das Endresultat, das, was nach dem Schlusspfiff auf der Anzeigentafel steht, müssen seine Leute mit noch mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten noch hinkriegen. "Ansonsten hatten wir jedenfalls beim Testspiel einen guten und ausgeglichenen Kader, was für die Meisterschaft ganz wichtig ist", resümierte Milot, der mit der Leistung der Mannschaft unterm Strich sehr zufrieden war.

Beim Kader kann der Coach derzeit also aus dem Vollen schöpfen, wofür jetzt noch Verstärkung hinzukam. Der SKV einigte sich mit dem Vorstand der OÖ. Juniors über eine Leihgabe namens Marcel Monsberger. Der 19-jährige Kärntner lernte in den Akademien des WAC und des LASK das Fußballhandwerk und wurde zu allen bisherigen Jugend- und Junioren-Nationalteamspielen einberufen. Beim Test in St. Pölten zeigte der junge Mittelstürmer schon viel Einsatzfreude und Zweikampfstärke.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at