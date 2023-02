Vorwärts verlor lieber 0:4 gegen Blau-Weiß, als sich einzubetonieren

Wenn Vorwärts Steyr gegen den Titelaspiranten aus Linz gewinnen will, dann muss alles passen. Das tat es am Freitagabend nicht. Trainer Daniel Madlener musste gleich vorweg Alberto Prada vorgeben, der Abwehrchef war nach einer Verletzung noch nicht matchfit. Seine Mannschaft brachte dann auch die aus den Testspielen gewonnene Stärke – "Wir sind verdammt gut unterwegs", sagte Madlener vor dem Anpfiff – nicht auf den Rasen. Der rot-weißen Elf, der Madlener das Mauern verboten hatte, fehlte im Vorwärtsgang irgendwie der richtige Kick, zu viele Pässe kamen ungenau und brachten den Nebenmann in Bedrängnis. Nach dem frühen Führungstreffer der Linzer (Mensah, 5.) lief eine Vorwärts-Elf, die sich lobenswerterweise nicht versteckte, dem blau-weißen Favoriten ins offene Messer. Ein ohne Not verhunztes Zuspiel in der 37. Minute – und schon stellte Paul Mensah beim Turnover auf 2:0. Fünf Minuten später übernahm Tursch einen Abwehrball der Steyrer an der Strafraumgrenze volley, der, vom Schützen gewollt oder ungewollt, einen Bogen über Torhüter Nikolas Polster ins Netz machte. Mit dem offenkundigen Tausendguldenschuss zum 0:3-Pausenrückstand der Steyrer herrschten an der Volksroad klare Verhältnisse.

Madlener war in der zweiten Halbzeit mit den spielerischen Ansätzen mit der einen oder anderen Torchance zufrieden gewesen. Erst in der 73. Minute brachte er beim ersten Wechsel Sivrikaya für Pellegrini, was aber auch an der krankheitsbedingt schütter besetzten Ersatzbank gelegen sein kann. Ronivaldo stellte in der 83. Minute den 0:4-Endstand auf der Anzeige her. "Einen Vier-Tore-Unterschied habe ich nicht gesehen", sagte Madlener in seiner Matchbilanz.

Der SKU Amstetten lag zu Hause im Ertl-Glas-Stadion gegen Dornbirn in der 70. Minute 1:3 in Rückstand. Aber die Mostviertler schafften – noch dazu mit einem Mann weniger (Goldnagl bekam in der 76. Minute wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte) – den Ausgleich. Leimhofer traf in der 90. Minute zum 3:3-Endstand.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

