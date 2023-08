Vorwärts verlor: Harter Elfer ließ das Spiel kippen

"Uns ist schon mit Beginn der zweiten Halbzeit die Souveränität abhandengekommen", sagt Vorwärts-Trainer Markus Eitl nach der 2:1-Auswärtsniederlage bei TuS Bad Gleichenberg, "aber erst mit dem Elfmeter ist die Partie gegen uns gekippt."

Doch was war passiert? Michael Martic war im eigenen 16er im Zweikampf um einen Kopfball hochgesprungen, unmittelbar nach der Landung wurde ihm nach Ansicht von Schiri Emanuel Kulterer der Ball an den Arm geschossen. Den dafür fälligen Elfmeter verwertete Gleichberg-Stürmer Philipp Wendler zum Ausgleich (59.). Keine zehn Minuten später staubte Wendler aus kurzer Distanz nach einem gescheiterten Klärungsversuch der rot-weißen Defensive zum Siegestreffer ab (68.). Danach fehlte Vorwärts die Durchschlagskraft, um doch noch zum Ausgleich zu kommen.

Sulejmanovic traf zur Führung

"Die Strafstoß-Entscheidung war garantiert nicht unstrittig", sagt Eitl, "Martic ist sich sicher, dass er den Ball im Bereich Schulter/Brust berührt hat."

Dabei hatten die Steirer vor der Pause deutlich bessere Chancen vorgefunden als nach dem Wechsel. Der Führungstreffer gelang allerdings den feldüberlegenen, jedoch meist zu harmlosen Steyrern schon vor der Pause: Mirsad Sulejmanovic hatte nach einer Balleroberung von Jakob Kolb das 0:1 für Vorwärts erzielt. Nach Wiederbeginn fielen die Rot-Weißen jedoch zurück und Bad Gleichenberg übernahm, jedoch ohne zwingende Chancen, das Kommando.

Damit setzte es für Vorwärts im zweiten Auswärtsspiel der Saison auch die zweite Niederlage. "Unser Thema ist aktuell noch die Konstanz", sagt Eitl, "aber mein Zwischenresümee nach diesen vier Meisterschaftsspielen fällt dennoch positiv aus. Wir waren immer auf Augenhöhe, das Wollen der Elf ist da und die Spieler entwickeln sich kontinuierlich weiter."

Mit sechs Punkten rangiert Vorwärts aktuell im Mittelfeld der Regionalliga auf Rang acht. Nun folgen für die Rot-Weißen drei anspruchsvolle Spiele in Serie: Schon am Freitag (19 Uhr) gastieren die Jungen Wikinger Ried in Steyr, danach gastiert Vorwärts bei dem Tabellenzweiten Voitsberg (1. September), danach bei den WAC Amateuren (8. September).

