Vorwärts verlor bei den Bullen nur knapp mit 2:3

STEYR. Bundesliga-Rückrunde beginnt in zwei Wochen.

Christian Lichtenberger, Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 für Vorwärts, wird hier von Salzburgs Routinier Christoph Leitgeb verfolgt. Bild: Moser

Der Formaufbau des SK Vorwärts Steyr für das Unternehmen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga dürfte stimmen. Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart am 24. Februar in Ried gab es gegen eine verstärkte B-Elf von Meister Red Bull Salzburg nur eine knappe 2:3-Niederlage, tags darauf wurde der bayerische Regionalligist Schalding-Heining 4:3 besiegt.

Wie schon beim 2:2 gegen Sturm Graz spielten die Rot-Weißen auch gegen die Bullen ihre Stärken gekonnt aus. Davon waren die Salzburger, bei denen Trainer Marco Rose sogar Stars wie den Brasilianer André Ramalho, den sambesischen Teamspieler Enock Mwepu, Bosniens Internationalen Smail Prevljak oder Routinier Christoph Leitgeb aufbot, durchaus beeindruckt. Schon in der 6. Minute traf Simon Gasperlmair zum 1:0 für Steyr, Mwepu glich zehn Minuten später aus. Die neuerliche Vorwärts-Führung erzielte Christian Lichtenberger nach Freistoß von Jackson Kenio (26.). Zehn Minuten vor der Pause gelang Leitgeb aber der neuerliche Ausgleich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Salzburg den Druck. Prevljak, der zuvor die Stange getroffen hatte, erzielte schließlich den Siegestreffer (74.).

"Wir haben 90 Minuten dagegengehalten und offensiv Akzente setzen können", sagt Trainer Gerald Scheiblehner, "so sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema