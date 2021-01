Vorwärts unterlag Lafnitz in drei Dritteln 0:3

Bei Testspielen herrscht eine gewisse Flexibilität beim Reglement, so wurde beim Probematch des SK BMD Vorwärts Steyr beim Bundesligakollegen in Lafnitz auf drei Drittel zu je 30 Minuten gespielt. 3 mal 30 Minuten ergibt ebenso wie die gehabten 2 mal 45 Minuten 90 Minuten, aber Sportchef Jürgen Tröscher kennt den Unterschied: Zwei Pausen zwischen den Spielabschnitten gaben Trainer Andreas Milot mehr Gelegenheiten, seine Mannschaft abzustimmen. "Außerdem haben wir damit jedem Stürmer unseres Kaders die Chance geben können, 30 Minuten auf dem Platz zu sein." Genutzt hat die Gelegenheit keiner. Lafnitz ging bereits in der vierten Minute durch David Schloffer in Führung. Nach einem Spiel auf Augenhöhe legte der Tabellenführer der 2. Bundesliga mit Toren von Krienzer (82.) und Umjenovic (86.) zum 3:0-Sieg für die Steirer nach. Bojan Mustecic traf in der 90. Minute nur die Stange.

Für Tröscher ist die Niederlage gemessen am Kräfteverhältnis auf dem Rasen zwischen den beiden Mannschaften zu hoch ausgefallen und gar nicht wenige schöne Spielzüge, die die rot-weiße Elf lieferte, waren mehr als ein Trostpflaster. "Der Test hat gezeigt, dass wir gut unterwegs sind." Nach weiteren Tests am 5. Februar im Linzer Donaupark gegen Blau-Weiß und tags darauf gegen die U18 der Akademie der Rieder geht es am Freitag, 12. Februar, wieder um Meisterschaftspunkte. Der SKV muss auswärts zu Wacker Innsbruck, ORF Sport+ überträgt live ab 20.15 Uhr.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at