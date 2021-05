„Bei den drei Alutreffern haben wir zwar Glück gehabt, aber wir haben es heute wirklich gut gemacht“, sagt Vorwärts-Trainer Andreas Milot. Die Rot-Weißen sind nach den beiden Niederlagen zuletzt im Derby gegen die Lask Juniors auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der SK Vorwärts setzte sich in Pasching durch Treffer von Paul Sahanek (48.), Albert Prada (64.) und Pascal Hofstätter (78.) mit 3:1 durch und kletterte damit in der Tabelle auf Rang zehn, nur einen Zähler hinter den achtplatzierten Linzern.

Die ausgeglichene erste Hälfte brachte nur einen echten Höhepunkt: Zum Glück für Steyr knallte ein 25-Meter-Distanzschuss an die Latte. Doch gleich nach Wiederbeginn brachte Sahanek seine Elf per Abstauber nach Stangentreffer von Philipp Ablinger in Führung. Der Ausgleich fiel nur vier Minuten danach durch Nakamura. Doch Prada per Elfmeter nach Foul an Ablinger und Hofstätter nach einer abgefälschten Flanke von Josip Martinovic fixieren drei Zähler und den siebten Saisonsieg für Vorwärts.

Über den ersten vollen Erfolg nach sieben sieglosen Spielen jubelte Joachim Standfest, Trainer von SKU Amstetten. Seine Elf stellte durch Treffer von David Peham (12.) und Alin Roman (41.) bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Kapfenberg gelang nach der Pause zwar der Anschlusstreffer durch Mensah, mehr ließen die Mostviertler nicht zu. Amstetten auf Rang neun rückte bis auf einen Zähler an die siebtplatzierten Steirern heran.