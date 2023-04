Vorwärts trifft heute im Derby auf Amstetten

Der Gründungstag des SK Vorwärts Steyr jährt sich heute auf den Tag genau zum 104. Mal. Das schönste Geschenk zum Geburtstag wären drei Punkte im Derby gegen Amstetten. Die Madlener-Elf wird alles daran setzen, den zweiten Heimsieg in Folge zu feiern und hofft dabei auf lautstarke Unterstützung von den Zuschauerrängen - dem schlechten Wetter zum Trotz.

Anstoß in der Liwest Arena ist am Freitag um 18.10 Uhr, Tickets sollte man sich am besten schon im Vorfeld sichern, um längere Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Außerdem sind Online-Tickets um einen Euro günstiger. Karten für den Auswärtssektor sind generell nur online erhältlich!

Auch wenn Amstetten in der Tabelle als Siebenter neun Punkte vor dem SK BMD Vorwärts Steyr rangiert, darf man am Freitag mit einem Duell auf Augenhöhe und einem spannenden Derby rechnen. In der Rückrunde der Admiral 2. Liga haben die Rot-Weißen bisher neun Punkte geholt, die Mostviertler verbuchten aus den letzten sieben Spielen hingegen nur sechs Punkte.

Spannend war auch schon das Hinspiel in Amstetten. Obwohl Vorwärts eine Stunde in Unterzahl spielen musste und in Rückstand geriet, konnte damals nach einer starken Leistung mit einem 1:1 ein verdienter Punkt geholt werden.

