Vorwärts-Trainingsauftakt mit fünf neuen Spielern

Wenige Stunden nachdem der SK Vorwärts Steyr endgültig Gewissheit darüber erhielt, kommende Saison in der 2. Bundesliga antreten zu dürfen, erfolgte in Gleink bereits der Trainingsauftakt der Rot-Weißen. Mit Alberto Prada (Wiener Neustadt), Kevin Brandstätter (Oedt), Pascal Hofstätter und Roman Alin (beide Stadl-Paura) waren zuvor bereits vier Neuzugänge festgestanden. Nummer fünf ist Linksverteidiger Sascha Fahrngruber. Der 30-jährige Routinier kommt vom Ligarivalen Amstetten, wo er in den letzten siebeneinhalb Jahren gespielt hatte.

"Sascha überzeugt mit seiner Physis, Mentalität und Erfahrung und verleiht unserer Defensive zusätzliche Stabilität", sagt Sportchef Jürgen Tröscher, "außerdem soll er außerhalb des Platzes als Vorbild vorangehen." Fahrngruber kam in der Saison 18/19 in Amstetten auf neun Einsätze.

Kerschbaumer pokert noch

Die Zukunft von Daniel Kerschbaumer ist hingegen weiterhin offen. Der erst im Winter geholte Rechtsverteidiger hat von Vorwärts ein Angebot zur Vertragsverlängerung, prüft aber noch weitere Alternativen.

Die Rot-Weißen müssen aber auch eine Reihe von Abgängen verkraften: Mit Christoph und Philipp Bader, Jefté Betancor, Sebastian Dirnberger, Yusuf Efendioglu, Lukas Gabriel, Simon Gasperlmair, Christian Lichtenberger, Ahmadou Sanou und Sebastian Wachter kehrten gleich zehn Spieler dem Verein den Rücken.

Beim Trainingsauftakt am Montag waren auch etliche Testspieler zu sehen. Unter anderem die Stürmer Ugochukwu Oduenyi (Horn), Christopher Bibaku (Hertha Wels) sowie OÖ-Liga-Torschützenkönig Rumen Kerekov (Marchtrenk).

"Wir werden noch zwei Stürmer und einen Spieler für die Außenbahn verpflichten", sagt Tröscher, "und wir suchen einen jungen Innenverteidiger, der die Rolle des zu Amstetten abgewanderten Dirnberger ausfüllen soll."

Noch diese Woche werden zwei weitere Testkandidaten erwartet. Elvir Hadzic, hängende Spitze mit Rieder Wurzeln, spielte vergangene Saison in Videoton (Ungarn). Der jüngere Bruder des Ex-Rieders Anel Hadzic kam dort aber kaum zum Einsatz. Stürmer Imran Sadriu war zuletzt bei Stadlau in der Regionalliga Ost tätig. Ein Engagement von Florian Templ (Blau-Weiß Linz), das zuletzt kolportiert wurde, hat sich hingegen zerschlagen. Er wird dem Vernehmen nach nach Weißkirchen wechseln.

Das erste Testspiel bestreitet Vorwärts am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr beim Regionalliga-Ost-Klub in Leobendorf. Die Meisterschaft startet für den SKV Ende Juli mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Innsbruck.