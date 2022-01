Vorwärts testet weiter positiv: 2:1-Sieg in Burghausen

Beim ersten Spiel der Frühjahrsmeisterschaft in der 2. Bundesliga am 12. Februar gegen den SV Horn will Vorwärts-Trainer Daniel Madlener mit seiner rot-weißen Elf "ein Feuerwerk abbrennen". Die Lunte ist bereits dafür gezündet, Vorwärts hat bei den Vorbereitungsspielen einen sehr guten Lauf. Auch die Reise nach Bayern zum Regionalligisten des SV Wacker Burghausen hat sich für das Selbstvertrauen bezahlt gemacht.

Der SKV stürmte ambitioniert los und hielt bei Gegenangriffen der Bayern auf dem Kunstrasen im Waldpark Lindach die Null. Zur Pause gingen daher die Mannschaften mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Burghausen kehrte völlig verändert auf den Rasen zurück. Trainer Leonhard Haas tauschte die gesamte Elf aus, während sich sein Gegenüber Daniel Madlener auf vier Einwechslungen von der Ersatzbank beschränkte. Verbessert hat die Einberufung von "Burghausen II" auf dem Kunstrasen für die Bayern nichts. Im Gegenteil. Der Vorwärts-Sturm überlauerte einen Schnitzer der Abwehr der Hausherren, Michael Martin legte nach der Balleroberung quer und Can Alak vollendete in der 63. Minute.

Als Trainer Daniel Madlener nach dem Schlusspfiff sagte, er sei "mit vielen Phasen des Spiels wirklich zufrieden", dürfte er wahrscheinlich auch das Umschaltspiel seiner Mannschaft gemeint haben. In der 81. Minute fuhren die Rot-Weißen einen Konter aus dem Bilderbuch, den Ikenna Ezeala zur 2:0-Führung abschloss. Dass Burghausen vier Minuten später in der 85. Minute den Anschlusstreffer oder das Ehrentor schoss, interessierte nur noch Statistiker. Madlener schrieb sich noch "ein paar Details" ins Notizbuch, an denen er mit der Mannschaft noch arbeiten müsse. Das Gelernte können seine Spieler dann gleich bei den noch ausstehenden Testspielen morgen in Vöcklamarkt und dann zwei Tage später bei der Spielervereinigung Unterhaching in der Praxis umsetzen.